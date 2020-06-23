Коронавирус уже у четырех игроков одного клуба НБА: в Америке готовятся к большому числу положительных тестов

Баскетбольный сезон в НБА снова оказался под угрозой отмены. В одной из команд Западной конференции уровня плей-офф за последние дни обнаружено уже четыре случая заражения коронавирусом – сообщает на своей странице в Twitter обозреватель Эдриан Войнаровски. Ранее мы рассказывали, почему срывают чемпионат НБА.
Интересно, что первые случаи коронавируса в клубах национальной ассоциации были обнаружены тоже в команде Западной конференции. Тогда COVID-19 диагностировали у Руди Гобера и Донована Митчелла из "Юты Джаз".
Сегодня, 23 июня, команды, отправляющиеся доигрывать сезон в Орландо, начнут проходить тесты на коронавирус. В клубах готовятся к большому числу положительных тестов.
Читайте также: Возите паркет с собой: за океаном придумали, как обеспечить командам преимущество своей площадки
Сильнейшая баскетбольная лига мира НБА вернется после карантина 31 июля. К продолжению сезона допустят только 22 лучших клуба, а финальный поединок планируют сыграть не позднее 12 октября. Все оставшиеся матчи должны пройти в одном городе – Орландо. Однако перестановки в нынешнем календаре не влияют на планы НБА на следующий сезон, в котором также планируется проводить по 82 матча в регулярном чемпионате.
Смотрите, как баскетболист НБА Гобер рассказал о своем заражении
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк