Крик и ужас на лицах: поцелуй влюбленных на баскетболе сорвала бутылка "колы"

Мужчина хотел утолить жажду, но в итоге обрызгал всех вокруг

Недавно мы вспоминали самые смешные моменты во время "камеры поцелуев" – развлекательной программы в перерывах спортивных событий, которая наиболее популярна в заокеанских лигах НБА, НХЛ и другие. Очередной фейл с Kiss cam случился во время матча баскетбольной команды "Атланта Хокс", чьи цвета защищает украинец Алексей Лэйнь.

Во время перерыва Kiss cam выловила на трибуне парочку. Парень с девушкой уже были готовы слиться в поцелуе, но тут сидевший на один ряд ниже мужчина решил открыть бутылку "колы" и забрызгал всех окружающих напитком, а те с ужасом на лице повскакивали со своих мест. Особенно любопытно следить за реакцией девушки, сидевшей возле виновника инцидента. Сначала она радуется, что увидела себя на большом экране, но тут же на ее лице проявляется ужас.

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Напомним, что некоторое время назад Kiss cam засняла измену: болельщик целовался с любовницей на трибуне, а когда понял, что поцелуй записали на видео, очень расстроился. Когда видео облетело весь мир, Дейви Андраде пришлось признаться в своей измене.

Ранее мы показали, как фанаты реагируют на фирменную походку Конора Макгрегора. Болельщики легендарного ирландского бойца без ума от "походки миллиардера". Накануне Конор вернулся в UFC и за 40 секунд разобрался с Дональдом Серроне.

Болгарский боксер Кубрат Пулев поцеловал журналистку во время интервью:

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