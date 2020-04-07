Кроссовки Коби Брайанта помогут бороться с коронавирусом

Вырученные от продажи кроссовок средства будут перечислены в фонд по борьбе с коронавирусом

Испанская баскетбольная лига продаст на аукционе кроссовки с автографом легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта. Вырученные средства пойдут в фонд по борьбе с коронавирусом. Ранее стало известно, что Коби Брайанта посмертно внесут в Зал славы баскетбола.

Кстати, недавно на аукционе продали полотенце с последней игры Брайанта: смерть Коби подняла его цену в четыре раза. С этим полотенцем на плечах Коби произносил прощальную речь после своей заключительной игры в лиге 13 апреля 2016 года.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летня дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

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Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

Напомним, что накануне книга легенды баскетбола Коби Брайанта была опубликована посмертно в США. Книга рассказывает о дворовой команде с тренером-волшебником.

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Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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