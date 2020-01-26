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Кто был на борту разбившегося вертолета Коби Брайанта: первые подробности

26 января, 23:57

Вместе со знаменитым баскетболистом летела его дочь, а также ее подруга и один из родилетей девочки

Джианна и Кобе Брайант

Джианна и Кобе Брайант / Фото: Getty Images

Страшная новость облетела в воскресенье вечером все мировые СМИ – в результате крушения вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Сразу после катастрофы появилась информация о том, что на борту вертолета находились четыре дочери спортсмена. Однако, по последним данным, она оказалась неверной.

На данный момент сообщается, что с Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна. По данным источника, Коби со своей дочерью направлялся на тренировку по баскетболу. Известный инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски сообщает в своем Twitter, что вместе с Брайантом и его дочкой на борту вертолета находилась девочка, игравшая с Джанной в одной команде, а также ее родитель.

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По данным американских СМИ, еще один из пассажиров был подтвержден, – Джон Альтобелли. Он тренер по бейсболу в колледже Оранж-Кост.

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Ранее появились видео с места крушения вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и 18 раз играл в Матче звезд НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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погиб НБА баскетболист Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

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