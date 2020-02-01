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Кто поведет в бой звезд НБА: названы фамилии тренеров, которые возглавят Леброна и Янниса

1 февраля, 15:06

Рулевой чемпиона Лиги "Торонто" занял место вожака "Оленей"

Матч звезд НБА

Матч звезд НБА / Фото: NBA.com

Главный тренер действующего чемпиона НБА "Торонто Рэпторс" Ник Нерс и его коллега из "Лос-Анджелес Лейкерс" Фрэнк Вогель возглавят команды на Матче звезд-2020, который пройдет в ночь с 16-го на 17 февраля в Чикаго. Отметим, что Нерс будет руководить командой звезды "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо, а Вогель возглавит команду своего подопечного Леброна Джеймса. Ранее мы сообщали, что в память о Коби НБА изменила формат Матча звезд-2020.

Тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Фрэнк Вогель

Тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Фрэнк Вогель / Фото: Reuters

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Нерс и Вогель заслужили право тренировать на Матче звезд, поскольку их команды обеспечили себе лидирующие позиции в своих конференциях на начало февраля. "Торонто" Нерса идет на втором месте в Восточной конференции, уступая "Милуоки Бакс". Однако главный тренер "Оленей" Майк Буденхольцер возглавлял команду на Матче звезд в прошлом году, а дважды кряду это делать запрещено правилами.

Главный тренер действующего чемпиона НБА "Торонто Рэпторс" Ник Нерс/Reuters

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Ранее мы сообщали, что защитника сборной Украины и "Детройта" Святослава Михайлюка пригласили для участия в звездном уикенде НБА. 22-летний Сви, как его называют за океаном, сыграет за сборную мира против американцев. Михайлюк стал всего вторым нашим соотечественником в истории, кто удостоился подобной чести. 23 года назад, в 1997-м, на матч молодых звезд приглашали украинского центрового Виталия Потапенко.

Напомним, что последнюю неделю НБА скорбит по Коби Брайанту, который погиб 26 января

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