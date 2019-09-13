Кто возьмет второе "золото"? Определились финалисты чемпионата мира по баскетболу

Борьба за мяч / Фото: AFP

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по баскетболу. В полуфинале турнира южноамериканская команда обыграла сборную Франции со счетом – 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18).

Читайте также: Эпичная заруба с двумя овертаймами: определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу

В составе аргентинцев самым результативным был тяжелый форвард Луис Скола, набравший 28 очков и добавивший к ним 13 подборов. У французов по 16 очков набрали Франк Нтиликина и Эван Фурнье.

В решающем матче турнира Аргентина сыграет с Испанией. Французы, сотворившие главную сенсацию ЧМ-2019 – команда обыграла сборную США на стадии 1/4 финала, сыграют в матче за третье место, где их соперниками станут австралийцы.

Реклама

Аргентинцы и испанцы по разу становились лучшими командами мира. В 1950 году сборная Аргентины выиграла первый чемпионат мира по баскетболу. Испания взяла золотые медали в 2006-м.

В тренде Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье в Пекине. В субботу состоятся матчи за 5-е (Сербия – Чехия) и 7-е места (США – Польша).

Ранее мы писали, что болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу. У одного из игроков бразильской команды, увидевшего на большом экране танцы красотки во время перерыва в игре, в буквальном смысле отвисла челюсть.

Как мы писали ранее, сын Коломойского с "папиной" шевелюрой идет под щит: появились фото первой тренировки Грегори за БК "Днепр". После выступлений в клубах США и Израиля Коломойский-младший присоединился к обладателям Кубка Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама