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Кто возьмет второе "золото"? Определились финалисты чемпионата мира по баскетболу

13 сентября, 18:52

Во втором полуфинале сборная Аргентины обыграла Францию

Борьба за мяч

Борьба за мяч / Фото: AFP

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по баскетболу. В полуфинале турнира южноамериканская команда обыграла сборную Франции со счетом – 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18).

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В составе аргентинцев самым результативным был тяжелый форвард Луис Скола, набравший 28 очков и добавивший к ним 13 подборов. У французов по 16 очков набрали Франк Нтиликина и Эван Фурнье.

В решающем матче турнира Аргентина сыграет с Испанией. Французы, сотворившие главную сенсацию ЧМ-2019 – команда обыграла сборную США на стадии 1/4 финала, сыграют в матче за третье место, где их соперниками станут австралийцы.

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Аргентинцы и испанцы по разу становились лучшими командами мира. В 1950 году сборная Аргентины выиграла первый чемпионат мира по баскетболу. Испания взяла золотые медали в 2006-м.

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Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье в Пекине. В субботу состоятся матчи за 5-е (Сербия – Чехия) и 7-е места (США – Польша).

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баскетбол чемпионат мира сборная Франции сборная Аргентины

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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