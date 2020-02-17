Леброн подвинул Коби Брайанта и круче Майкла Джордана: историческое достижение в Матче звезд НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" вышел в старте уже в 16-й раз

Леброн Джеймс в атаке / Фото: Reuters

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в ночь на 17 февраля в Чикаго в 16-й раз вышел в стартовом составе на Матч всех звезд НБА и стал первым игроком в истории лиги, кому это удалось. Таким образом, 35-летний Джеймс превзошел самого Коби Брайанта, с которым ранее делил первое место – по 15 выходов в старте звездных баталий. Ранее мы писали, что конкурс бросков сверху в НБА прошел со скандалом из-за сговора судей.

А такие легендарные игроки НБА, как Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар и Боб Кузи делят третье место по количеству выходов в основе Матча звезд – по 13 стартов за карьеру у каждого.

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Напомним, что в самом матче Команда Леброна обыграла команду Янниса Адетокумбо со счетом 157:155. Джеймс набрал в этом поединке 23 очка, сделал 5 подборов и 6 передач. При счете 156:155 в пользу команды Леброна Кайл Лаури из команды Янниса сфолил на Энтони Дэвисе, и центровой хладнокровно реализовал один из двух штрафных бросков, принеся победу Королю Джеймсу в 69-м столкновении звезд НБА.

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Но MVP матча был признан игрок "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард, который получил награду имени Коби Брайанта, который погиб 26 января в результате крушения вертолета. Кавай набрал 30 очков, реализовав 11 из 18 бросков с игры, включая 8 из 14 трехочковых, а также сделал 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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