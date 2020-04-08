"Леброн сказал: ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет, звони": у украинца в НБА "крыша" звезды №1

По словам Михайлюка, на тренировку "Король" Джеймс приходит за час-два до того, как приходят все

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк начинал свою карьеру в НБА в "Лос-Анджелес Лейкерс", однако не смог закрепиться в команде Города ангелов. И в феврале 2019 года он в ходе обмена перебрался в "Детройт". Святослав поделился воспоминаниями о той переходе и рассказал о поддержке лидера "Лейкерс" и одного из лучших баскетболистов мира Леброна Джеймса.

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"Какой Леброн? Он крутой. Большинство историй, которые люди рассказывают о нем, правдивы. На тренировку он приходит за час-два до того, как приходят все. В "Лейкерс", например, тренировка в 11-12, качалка у меня в 8 утра, так вот обычно он уже был в тренажерке передо мной. До тренировки и после он постоянно бросает, у него есть своя команда докторов, тренеров, которые отвечают за каждую часть его тела. Леброн старается поддерживать всех игроков. Даже когда меня обменяли, он подошел ко мне и сказал: "Ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет, звони, я тебе помогу".

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"Некоторые игроки критикуют так, чтобы тренер увидел, а Леброн говорит с пониманием того, что нам нужно выиграть матчи. Все понимают, что он не просто придирается", — рассказал Михайлюк в прямом эфире в Instagram.

Ранее мы сообщали, что невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет.

Смотрите, как тренировался в "Детройте" украинец Святослав Михайлюк

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Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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