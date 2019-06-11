Легенда НБА Тони Паркер завершил карьеру игрока

С клубом "Сан-Антонио Сперс" Паркер четырежды становился чемпионом НБА

Паркер ушел. Фото: AFP

Титулованный французский баскетболист Тони Паркер принял решение завершить карьеру игрока. Сделал это уроженец Брюгге в возрасте 37 лет. О своем решении разыгрывающий защитник написал в Twitter.

"Эмоции переполняют, но я ухожу из баскетбола. Это было невероятное путешествие. Даже в самых смелых мечтах я никогда не думал, что проживу все эти невероятные моменты в НБА и сборной Франции. Спасибо за все", – сообщил Паркер.

Тони Паркер четырежды становился чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио Сперс". Было это в сезонах-2002/03, 2004/05, 2006/07, 2013/14.

В составе сборной Франции Тони Паркер становился чемпионом Европы 2013 года, один раз завоевал "серебро" и дважды бронзовые медали.

На протяжении карьеры Тони Паркер играл за "Расинг Париж", "Сан-Антонио Сперс", АСВЕЛ, "Остин Сперс" и "Шарлотт Хорнетс".

Напомним, что Барак Обама посетил финальный матч НБА. Тогда "Голден Стейт" сравнял счет в финальной серии с "Торонто".

Ранее украинский баскетболист Максим Пустозвонов дал прогноз на финал НБА: "Не люблю "Воинов", но опять ставлю на них".

Яркие фото: как "Торонто" выходил в финал плей-офф НБА:



Торонто вышел в финал НБА

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