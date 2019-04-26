Легенда НБА ушел из жизни на 80-м году жизни

Всю свою карьеру Хавличек провел в "Бостоне"

Джон Хавличек. Фото: Twitter

Бывший форвард "Бостон Селтикс" Джон Хавличек скончался в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба клуба. Баскетболист защищал цвета "Селтикс" на протяжении всей карьеры в НБА, с 1962 по 1978 год.

Хавличек завоевал восемь титулов чемпиона НБА, больше него трофей выигрывали два других игрока "Бостона" – Билл Рассел и Сэм Джонс. После завершения карьеры Хавличека "Бостон" вывел из обращения его номер 17.

В 1996 году при составлении рейтинга баскетболистов к 50-летию ассоциации Хавличек был внесен в список 50 лучших игроков в истории НБА.

Ранее мы писали, что ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея. Лудек Букач становился призером чемпионом мира в качестве игрока и побеждал уже как тренер, при этом, дважды.

Напомним, что в Украине определился чемпион страны по баскетболу. "Химик" без тренера сумел стать самой сильной командой в Украине. По ходу третьего матча финальной серии у южненцев удалили наставника. Но это не помешало им победить.

Ране мы писали, что ушел из жизни знаменитый украинский хоккеист. В 1984 году в составе юниорской сборной СССР Олег Посметьев становился чемпионом Европы. После завершения игровой карьеры возглавлял Киевскую федерацию хоккея, в дальнейшем помогал в развитии бейсбола в Украине.

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