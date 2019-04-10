Легендарный баскетболист Дирк Новицки завершил карьеру

Всю свою карьеру он провел за клуб НБА "Даллас Маверикс"

Дирк прощается с баскетболом. Фото: AFP

Легендарный баскетболист Дирк Новицки завершил карьеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da4/164/5cada41643b88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da4/164/5cada41643b88.jpg 2019-04-10T11:06:55+03:00 Баскетбол Всю свою карьеру он провел за клуб НБА "Даллас Маверикс"

Немецкий баскетболист, выступающий в клубе НБА "Даллас Маверикс", Дирк Новицки объявил о завершении игровой карьеры. Команда из штата Техас в последнем домашнем матче регулярного сезона обыграла "Финикс Санз" – 120:109. Новицки набрал 30 очков, сделал 8 подборов, 3 результативные передачи, 1 блок-шот, 2 потери и 3 фола.

40-летний Дирк Новицки проводит 21-й сезон в НБА. За океаном он выступает с 1998 года, и все это время защищает цвета "Далласа". В 2011 году ему удалось привести команду к чемпионскому титулу. Немец 14 раз выбирался на Матч всех звезд, 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, а также получил звание MVP сезона в 2007 году.

В этом регулярном чемпионате форвард в среднем за игру набирал 7,1 очка, делал 3,0 подбора, отдавал 0,7 передачи, а также совершал 0,4 блок-шота и 0,2 перехвата, на паркете находился 15,3 минуты.

Ранее сообщалось, что Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА. В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена.

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