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"Легенды никогда не умирают": Леброн исполнил слэм-данк Коби 19-летней давности

8 февраля, 16:53

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" почтил память легенды НБА

Коби Брайант и Леброн Джеймс

Коби Брайант и Леброн Джеймс / Фото: Getty Images

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Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс повторил данк легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта. Видеоролик, на котором видно аналогичное развитие атаки и похожий бросок обоих спортсменов, Леброн опубликовал в своем Instagram.

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INSTAGRAM

- Привет, брат. Легенды никогда не умирают, — подписал публикацию Джеймс.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе. 41-летний Брайант находился на борту вместе с 13-летней дочерью Джанной, также в авиакатастрофе погибли еще 7 человек. Церемонии прощания с легендарным баскетболистом состоится 24 февраля на домашнем стадионе "Лос-Анджелес Лейкерс" "Стэйплс-центр".

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайантавозле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.

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НБА Леброн Джеймс Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

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