Лэнь забросил тысячный трехочковый "Атланты": видео броска украинского гиганта
Наш центровой продолжает феерить в НБА – в матче с "Сан-Антонио" украинец набрал 21 очко
Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень весьма удачно отыграл матч против "Сан-Антонио Сперс" (111:117) в рамках регулярного чемпионата НБА. Украинец провел на площадке 28 минут, за которые набрал 21 очко (3/6 двухочковых, 4/5 трехочковых, 3/6 штрафных), сделал 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и допустил 3 фола.
Примечательно, что "Атланта" стала одной из восьми команд в истории НБА, которые реализовали 1000 и более трехочковых бросков за один сезон. Причем именно Алекс Лень в матче с "Сан-Антонио" исполнил 1000-й трехочковый своей команды в сезоне. Глаз-алмаз!
Интересно, что лишь три года назад "Голден Стэйт" стал первой командой, которая достигла этой отметки.
Как сообщалось ранее, украинец Алекс Лэнь показал, за что ему платят 4 миллиона долларов. Украинец повторил личный рекорд по количеству точных трехочковых бросков за одну четверть. В поединке против "Нового Орлеана" Лэнь забросил 3 дальних броска за четверть.
Также сообщалось, что легендарный Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне. Его команда досрочно потеряла шансы пробиться в плей-офф НБА.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Лэнь забросил тысячный трехочковый "Атланты": видео броска украинского гиганта". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летучая мышь прервала матч чемпионата НБА
Поединок "Сан-Антонио" – "Милуоки" был прерван из-за появления на арене животного