Летучая мышь прервала матч чемпионата НБА
Поединок "Сан-Антонио" – "Милуоки" был прерван из-за появления на арене животного
Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио" – "Милуоки" (121:114) был прерван в третьей четверти из-за появления на арене летучей мыши.
"Конечно же я испугался, – цитирует форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо ESPN. – Впервые увидел летучую мышь так близко. Я вообще боюсь насекомых. Поэтому я попытался убежать. Не понимаю, почему маскотом "Сан-Антонио" является койот. Им должна быть летучая мышь".
Напомним, что это не первый случай появление летучей мыши на матчах "Сан-Антонио". В прошлом месяце мышь залетела на игру "Сан-Антонио" и "Нью-Орлеана". Тогда на спасение публики выбежал талисман "Сперс" Вилли Койот в костюме Бэтмена (человека-летучей мыши). Талисман техасского клуба выскочил с гигантским сачком, в который и поймал животное.
Ранее мы писали, что украинцы обыграли легионеров в Матче звезд баскетбольной Суперлиги. Команды на двоих набрали более 300 очков, а самым полезным был признан защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус, набравший 42 очка.
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