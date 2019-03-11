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Летучая мышь прервала матч чемпионата НБА

Сегодня, 19:07

Поединок "Сан-Антонио" – "Милуоки" был прерван из-за появления на арене животного

"Сан-Антонио" победил "Милуоки"
"Сан-Антонио" победил "Милуоки". Фото: Twitter
Летучая мышь прервала матч чемпионата НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/650/ee3/5c8650ee3ac8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/650/ee3/5c8650ee3ac8f.jpg Баскетбол Поединок "Сан-Антонио" - "Милуоки" был прерван из-за появления на арене животного

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио" – "Милуоки" (121:114) был прерван в третьей четверти из-за появления на арене летучей мыши.

"Конечно же я испугался, – цитирует форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо ESPN. – Впервые увидел летучую мышь так близко. Я вообще боюсь насекомых. Поэтому я попытался убежать. Не понимаю, почему маскотом "Сан-Антонио" является койот. Им должна быть летучая мышь".

Напомним, что это не первый случай появление летучей мыши на матчах "Сан-Антонио". В прошлом месяце мышь залетела на игру "Сан-Антонио" и "Нью-Орлеана". Тогда на спасение публики выбежал талисман "Сперс" Вилли Койот в костюме Бэтмена (человека-летучей мыши). Талисман техасского клуба выскочил с гигантским сачком, в который и поймал животное.

Ранее мы писали, что украинцы обыграли легионеров в Матче звезд баскетбольной Суперлиги. Команды на двоих набрали более 300 очков, а самым полезным был признан защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус, набравший 42 очка.

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Тег баскетбол, НБА , Сан-Антонио

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СЭ

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