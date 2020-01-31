"Лейкерс" красиво почтят память Коби Брайанта

На стульях будут развешаны майки с именем легенды

Коби Брайант / Фото: Getty Images

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В Калифорнии на площадке "Стейплс-центра" состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" примет "Портленд Трэйл Блэйзерс".

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Для "Лейкерс" это будет первая игра с момента гибели легенды клуба Коби Брайанта в авиакатастрофе 26 января. Частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе. На борту находились 9 человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли.

Как сообщает работница USA Today Сэнди Хупер, сотрудники "Стейплс-центра" на каждое сиденье арены, вмещающей 20 тысяч зрителей, заранее положили по джерси с фамилией Коби Брайанта. Причем маек там два типа – с номером 8, под которым пятикратный чемпион НБА выступал с 1996 по 2006 год, и с номером 24, на который Брайант перешел после, выступая под ним до окончания карьеры в 2016 году. Два типа джерси разложены по противоположным сторонам трибун.

Смотрите, как поклонники Коби Брайанта поминают великого баскетболиста:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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