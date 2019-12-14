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Лидер чемпионата Украины по баскетболу неожиданно проиграл в Одессе

14 декабря, 19:31

После неудачи "Прометея" меньше всего поражений в чемпионате имеет "Днепр"

"Прометей" не устоял перед "Одессой"

"Прометей" не устоял перед "Одессой" / Фото: ФБУ

Неожиданно завершился в субботу матч чемпионата Украины по баскетболу в Одессе. Местная команда, имевшая по шесть побед и поражений, принимала лидера – "Прометей" из Каменского. У коллектива латышского специалиста Карлиса Муйжниекса было всего две неудачи в Суперлиге. Недавно мы писали, что сборная Украины готовит натурализацию еще одного иностранца.

Одесситы с самого начала дали гостям понять серьезность своих намерений и выиграли первую половину с разницей в 12 очков. В концовке "Прометей" подобрался близко, но сумел лишь сократить отставание до двух очков – 79:81. Команда Олега Юшкина становится злым гением для лидера ЧУ, ведь ранее "Одесса" прошла его в 1/8 финала Кубка страны. Интереснейший матч можно посмотреть полностью:

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Третье поражение для команды Каменского пока что оставляет ее на первой строчке таблицы – у "Прометея" в активе 10 побед. Но потенциальным единоличным лидером становится "Днепр", всего дважды уступивший в 11 поединках. Завтра днепряне примут "Николаев", идущий на восьмой позиции.

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