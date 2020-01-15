Лидер чемпионата Украины выгнал главную звезду за нарушение режима

Рэнди Калпеппер покидает "Прометей" / Фото: Facebook

Лидер украинской баскетбольной Суперлиги, "Прометей" из Каменского, расстается со своей главной звездой. Руководство клуба решило прекратить сотрудничество с 30-летним американским защитником Рэнди Калпеппером. К слову, читайте, как в битве лидеров чемпионата Украины по баскетболу набросали почти 200 очков.

Причиной отчисления яркого игрока из "Прометея" стали постоянные дисциплинарные нарушения со стороны американца. В частности, он отказывался выполнять указания тренера. Пришел момент, когда "фокусы" Калпеппера переполнили чашу терпения руководства. Клуб из Днепропетровской области уже находится в поиске нового легионера, способного усилить заднюю линию команды.

Калпеппер, ранее выступавший в Запорожье и вернувшийся в Украину после семилетней паузы летом, сыграл за "Прометей" 12 матчей в Суперлиге. Американец набирал 20,8 очка и 4,6 передачи в среднем за игру, являясь третьим бомбардиром чемпионата. Правда, Рэнди пропустил полтора месяца из-за травмы ноги, полученной в четвертом матче сезона против "Днепра".

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Интересно, что фото Калпеппера разместили на афише Матча всех звезд Суперлиги, который состоится в начале февраля.

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