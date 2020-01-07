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Лидер киевской команды перенес операцию и не сыграет в еврокубках

7 января, 18:01

Американскому разыгрывающему "Киев-Баскета" Кейси Шепарду удалили аппендицит

Кейси Шепард

Кейси Шепард / Фото: ФБУ

Сегодня продолжатся баталии Кубка Европы ФИБА по баскетболу среди мужских команд. После вылета "Днепра" на первом групповом этапе Украина осталась с одним представителем в еврокубках – "Киев-Баскетом". Подопечные Айнарса Багатскиса успешно начали второй раунд, выиграв два матча. Как мы писали, "Киев-баскет" вырвал победу у венгерского "Керменда" на последней секунде.

Сегодня вице-чемпион Украины проведет третий поединок на втором групповом этапе – в Латвии с "Вентспилсом". Однако киевской команде не поможет ее лидер – американский разыгрывающий Кейси Шепард. Оказывается, баскетболисту сделали операцию по удалению аппендицита. Приступ случился после субботнего матча Кубка Украины в Николаеве. Напомним, "Киев-баскет" обыграл "Николаев" и вышел в "Финал четырех".

Так что Шепард не сыграет во вторник против "Вентспилса". Точные сроки возвращения американца в строй пока неизвестны. В составе украинской команды Кейси набирает в среднем 15,3 очка за 27 минут в игре. К слову, видеотрансляцию матча "Киев-Баскет" – "Вентспилс" можно смотреть на нашем сайте.

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После вояжа в Латвию киевляне сыграют в Суперлиге с "Николаевом" (10 января) и "Днепром" (16 января), а затем нидерландский "Зволле" (22 января) в Кубке Европы.

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баскетбол Суперлига Кубок Европы ФИБА Киев-Баскет Кейси Шепард

Источник: Планета Баскетбол

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