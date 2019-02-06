"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава Михайлюка в "Детройт"
Украинец не смог закрепиться в "Лейкерс", который его выбрал на драфте
"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял украинца Святослава Михайлюка в "Детройт" на Реджи Буллока, сообщает ESPN. Помимо Михайлюка "Пистонс" также получат драфт-пик второго раунда.
Нынешний сезон для украинца является дебютным в НБА. На его счету 38 матчей, в которых он в набирал 3,2 очка за 10 минут в среднем.
Сегодня ночью Свят принял участие в матче "Лейкерс" против "Индианы Пэйсерс" и за 12 минут на площадке сумел набрать 5 очков.
"Детройт" занимает 9-е место в Восточной конференции, тогда как "Лейкерс" десятый на Западе.
Напомним, что летом "Лос-Анджелес Лейкерс" и атакующий защитник Святослав Михайлюк согласовали трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов. 21-летний Михайлюк ранее выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA. Украинский баскетболист был задрафтован клубом под 47-м номером.
"Он новичок, и традиционно новички в НБА играют мало, пока не войдут в систему, не наберутся опыта и сами не поймут, как надо преподносить себя в Лиге. Если Михайлюк будет играть по 10-15 минут, это буде очень хорошо. У парня есть задатки, и он может себя проявить", – рассказал нам ранее двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.
Ранее мы писали, что самым ненавистным клубом НБА по штатам оказался "Голден Стейт Уорриорз". Карта, созданная спортивным аналитическим сайтом ZCodeSystem.com, показала, что "Уорриорз" являются самой ненавистной командой в 26 штатах страны.
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Источник:
isport.ua