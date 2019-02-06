Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава Михайлюка в "Детройт"

Сегодня, 10:56

Украинец не смог закрепиться в "Лейкерс", который его выбрал на драфте

Михайлюк провел за "Лейкерс" 38 матчей в НБА
Михайлюк провел за "Лейкерс" 38 матчей в НБА. Фото: AFP
"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава Михайлюка в "Детройт" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa1/544/5c5aa1544a94c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa1/544/5c5aa1544a94c.jpg Баскетбол Украинец не смог закрепиться в "Лейкерс", который его выбрал на драфте

"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял украинца Святослава Михайлюка в "Детройт" на Реджи Буллока, сообщает ESPN. Помимо Михайлюка "Пистонс" также получат драфт-пик второго раунда.

Нынешний сезон для украинца является дебютным в НБА. На его счету 38 матчей, в которых он в набирал 3,2 очка за 10 минут в среднем.

Сегодня ночью Свят принял участие в матче "Лейкерс" против "Индианы Пэйсерс" и за 12 минут на площадке сумел набрать 5 очков.

"Детройт" занимает 9-е место в Восточной конференции, тогда как "Лейкерс" десятый на Западе.

Напомним, что летом "Лос-Анджелес Лейкерс" и атакующий защитник Святослав Михайлюк согласовали трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов. 21-летний Михайлюк ранее выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA.  Украинский баскетболист был задрафтован клубом под 47-м номером. 

"Он новичок, и традиционно новички в НБА играют мало, пока не войдут в систему, не наберутся опыта и сами не поймут, как надо преподносить себя в Лиге. Если Михайлюк будет играть по 10-15 минут, это буде очень хорошо. У парня есть задатки, и он может себя проявить", – рассказал нам ранее двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.

Ранее мы писали, что самым ненавистным клубом НБА по штатам оказался "Голден Стейт Уорриорз". Карта, созданная спортивным аналитическим сайтом ZCodeSystem.com, показала, что "Уорриорз" являются самой ненавистной командой в 26 штатах страны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег баскетбол, НБА , Детройт Пистонс, Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк

Вы сейчас просматриваете новость " "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава Михайлюка в "Детройт"". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

isport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

Вчера, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону

3 февраля, 16:24

После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ

18-летняя Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере – это рекорд

3 февраля, 14:39

Ястремская в финале в Таиланде обыграла австралийку Томлянович и стала самой молодой украинкой в ТОП-40 рейтинга

Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов

3 февраля, 12:03

Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры