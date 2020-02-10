Лучше пусть будет много: в американскую Dream Team на Олимпиаду-2020 включили... 44 баскетболиста

Главным тренером сборной США в Токио снова будет Грегг Попович

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Федерация баскетбола США опубликовала список из 44 (!) игроков, которые претендуют на попадание в заявку на Олимпийские игры. Пройдут они, напомним, в июле-августе этого года в японском Токио. Читайте, как Леброн Джеймс повторил слэм-данк Коби Брайанта 19-летней давности.

В окончательную заявку должны попасть лишь 12 баскетболистов. Однако американские чиновники решили вспомнить всех, кто хоть как-то может помочь сборной. Все они представляют команды НБА:

Бам Адебайо ("Майами Хит"), Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио Сперс"), Харрисон Барнс ("Сакраменто Кингз"), Брэдли Бил ("Вашингтон Уизардс"), Девин Букер ("Феникс Санс"), Малкольм Брогдон ("Индиана Пэйсерс"), Джейлен Браун ("Бостон Селтикс"), Джимми Батлер ("Майами Хит"), Майк Конли ("Юта Джаз"), Стефан Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"), Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс"), ДеМар ДеРозан ("Сан-Антонио Сперс"), Андре Драммонд ("Кливленд Кавальерс"), Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс"), Пол Джордж ("Клипперс"), Дреймонд Грин ("Голден Стэйт Уорриорз"), Джеймс Харден ("Хьюстон Рокетс"); Монтрезл Харрелл ("Клипперс"); Джо Харрис ("Бруклин Нетс"); Тобиас Харрис ("Филадельфия, Сиксерс"); Гордон Хейворд ("Бостон Селтикс"); Дуайт Ховард ("Лос-Анджелес Лейкерс"); Брэндон Ингрэм (Нью-Орлеан Пеликанс"); Кайри Ирвинг ("Бруклин Нетс"); Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс"); Кайл Кузьма ("Лос-Анджелес Лейкерс"); Кавай Леонард ("Клипперс"); Дамиан Лиллард ("Портленд Трэйл Блэйзерс"); Брук Лопес ("Милуоки Бакс"); Кевин Лав ("Кливленд Кавальерс"); Кайл Лоури ("Торонто Рэпторс"); Жавале Макгии ("Лос-Анджелес Лейкерс"); Крис Миддлтон ("Милуоки Бакс"); Донован Митчелл ("Юта Джаз"); Виктор Оладипо ("Индиана Пэйсерс"); Крис Пол ("Гром Оклахома-Сити"); Мэйсон Пламли ("Денвер Наггетс"); Маркус Смарт ("Бостон Селтикс"), Джейсон Татум ("Бостон Селтикс"); Клэй Томпсон ("Голден Стэйт Уорриорз"); Майлз Тернер ("Индиана Пэйсерс"), Кемба Уокер ("Бостон Селтикс"), Рассел Уэстбрук ("Хьюстон Рокетс"), Деррик Уайт ("Сан-Антонио Сперс").

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Естественно, что в расширенном списке оказались и главные звезды: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Кавай Леонард, Джеймс Харден. Наставником сборной остается авторитетный Грегг Попович. Хотя на прошлогоднем чемпионате мира в Китае его команда заняла лишь седьмое место. Правда, состав тогда был очень далек от оптимального.

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