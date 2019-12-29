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Лучшим спортсменом десятилетия в мире назвали "короля" из НБА

29 декабря, 23:49

Агентство АР атлетом №1 в мире признало баскетболиста Леброна Джеймса

"Король Джеймс" - лучший в 2010-х

"Король Джеймс" - лучший в 2010-х / Фото: Reuters

Конец года – пора подведения итогов. Сегодня авторитетное информационное агентство The Associated Press назвало лучшего спортсмена последнего десятилетия. По мнению АР им оказался баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Ранее мы сообщали, что Леброн Джеймс установил в НБА рекорд по трипл-даблам, он оформил их хотя бы по разу во встречах с каждой командой лиги.

В 2010-х Джеймс трижды становился чемпионом НБА – два раза с "Майами" и раз – с родным "Кливлендом", трижды признавался самым полезным игроком сезона (MVP). Также он принимал участие в каждом Матче всех звед. К слову, лучшего определяли путем голосования спортивных редакторов и авторов информационного агентства АР. Вчера мы писали, что среди женщин спортсменкой десятилетия выбрали американскую теннисистку Серену Уильямс.

Второе место в опросе занял игрок в американский футбол Том Брэди, третье – спринтер из Ямайки Усэйн Болт. Лишь на четвертой позиции оказался аргентинский футболист "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча-2019" Лионель Месси, на пятой – феноменальный пловец Майкл Фелпс.

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