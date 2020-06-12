Лучший бросок десятилетия может исполнить украинец: смотрите данк, который претендует на "золото"

Украинский баскетболист претендует на исполнение лучшего броска сверху по итогам десятилетия. На сайте Международной федерации сейчас как раз идет голосование среди болельщиков по определению топового данкера. Ранее конкурс бросков сверху в НБА прошел со скандалом из-за сговора судей.
В конкурсе представлены 32 данка со всех крупнейших международных соревнованиях сборных с 2010 по 2020 год. В голосовании принимают участие броски из матчей сборных четырех континентальных зон ФИБА: Америки, Европы, Африки, Азии с Океанией.
Читайте также: Украинский "Майкл Джордан": "Мой самый сложный бросок – "Камикадзе"
В зоне Европы среди других есть данк украинца Ивана Ткаченко, который он вколотил в кольцо в матче чемпионата мира 2019 года по баскетболу 3х3 среди сборных U-23 против команды Катара. Тогда бросок сверху украинца возглавил подборку хайлайтов по итогам чемпионата, а наша сборная завоевала серебряные медали.
В четвертьфинале голосования в европейской зоне данк Ткаченко соревнуется с эффектным моментом немца Даниэля Тайса на чемпионате Европы 2017 в борьбе со сборной Франции.
Проголосовать за бросок Ивана можно на официальном сайте ФИБА.
Смотрите, как сборная Украины стала вице-чемпионом мира по баскетболу 3х3
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк