"Люди в костюмах, как в "Звездных войнах": украинец о сумасшедшем карантине Китая и автобусах в пленке

Бывший защитник сборной Украины Пух Джетер, который уже несколько лет играет в чемпионате Китая, рассказал, как добирался из США в Шанхай через Тайвань, как его встречали на Востоке и насколько жесткий карантин в Китае, где снова перенесли возобновление чемпионата по баскетболу. Ранее мы писали, что первый украинский спортсмен заразился коронавирусом: где он находится и в каком состоянии.

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"Неделю назад я вылетел из Лос-Анджелеса в Тайвань. Аэропорт в Лос-Анджелесе был пустым. Это было странно. Все были в масках. Уже на Тайване я решил заполучить маску, так как в Лос-Анджелесе все распродали. Там вы бы не смогли найти ни маски, ни средства для дезинфекции рук, ничего. В аэропорту Тайваня я зашел в небольшую лавку, где приобрел себе две маски.

Далее путь из Тайваня в Шанхай, и я уже немного понимаю реальность. Когда приземлились в Шанхае, пришлось 30 минут ждать в самолете. Все были насторожены. С самолета мы прошли по туннелю вниз к автобусу. В автобусе все в масках и перчатках, держатся дистанции и ничего не касаются. Из автобуса вышли к выдаче багажа, где стояла огромная очередь. Люди были в масках и костюмах, как в "Звездных войнах". На самом деле все очень серьезно.

Мы приземлились около полудня. Мой следующий самолет на Цюаньчжоу в 20:00, и 8 часов я нахожусь в аэропорту. Во все это время что-то разбрызгивают в воздух. Далее пришло время ответить на вопрос работников аэропорта. Меня спрашивали, где я был, контактировал ли с носителями вируса? Далее все получали наклейки: зеленые, желтые и красные. Зеленая, наверное, означает, что человек полностью чист от вируса, желтая – прибывший из места, где есть распространение вируса. Нам на паспорта наклеили желтые.

Затем иностранные путешественники ожидали в специальных комнатах выдачи билетов. Нужно на автобусе ехать в другой терминал. В середине все было покрыто пластиковой пленкой. Наконец вылетел по назначению. В Китае снова повторяется та же процедура. Опять вопрос: где был, что делал, с кем контактировал? Подписание различных бумаг. Постоянно меряют температуру. Из аэропорта я не мог поехать к себе. Две недели я должен прожить в отеле на карантине. Так снова садимся в автобус, полностью покрытый пленкой.

Когда добрались до гостиницы, повторилась уже хорошо знакома процедура – вопрос, где были, с кем контактировали и тому подобное. Все серьезно, никто не шутит. Именно здесь начиналась эпидемия, то тут и жесткие меры. Кто-то из партнеров по команде принес мне немного еды из "Макдональдса". В отель заходили через запасной ход. Так вестибюль даже не видели, все было перекрыто.

Я оказался действительно на карантине – комнату оставлять вообще нельзя. Мог бы наблюдать за окружающим миром из окна, но из него ничего не видно. Я уже девять дней провел здесь. Впереди еще пять. Обычно вы мало что делаете в течение сезона. Кроме тренировок в зале и еды, большую часть времени также проводите в помещении. Но сейчас еду мне приносят в комнату, поэтому единственное, чего не хватает – спортзала.

Дома я не смотрю телевизор, то тут наверстываю. Уже просмотрел несколько сериалов и планирую просмотр других. Также читаю, общаюсь с семьей и делаю разные упражнения. Дважды в сутки меряю температуру. На несколько часов открываю окно. От агента я узнал, что возобновление чемпионата откладывают до мая. Я многое видел. Возможно, это к лучшему. Ведь неделя тренировок после двух недель карантина и последующие четыре игры за семь дней привели бы к множеству травм. Так перенос на май позволяет набрать лучшие кондиции".