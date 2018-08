Ману Джинобили завершил карьеру и получил предложение стать устранителем летучих мышей

Баскетболист "Сан-Антонио Сперс" Ману Джинобили, защищавший цвета техасской команды на протяжении 16-ти сезонов, объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры, однако останется в системе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Мои дети уже начали занятия в местной школе, а пока я в городе, я буду близок к команде и франшизе, возможно, я не могу больше помочь ребятам на площадке, но я попробую сделать все, что я могу. Я очень благодарен моим товарищам по команде, персоналу и всем людям в команде, и я желаю им всего самого лучшего. Если я смогу помочь как-то, то сделаю это с удовольствием", – заявил Джинобили в своем письме.

Кроме того, местная компания по борьбе с летучими мышами предложила Джинобили поработать на них в качестве члена бригады устранителей летучих мышей, отсылая к случаю, когда в 2009 году Джинобили во время матча с "Сакраменто Кингс" руками поймал летучую мышь, залетевшую на арену.

With Manu Ginobili's retirement, here's a reminder of the time he took on a bat. pic.twitter.com/gt0pSUlF5H