Ману Джинобили завершил карьеру и получил предложение стать устранителем летучих мышей

Баскетболист "Сан-Антонио Сперс" Ману Джинобили, защищавший цвета техасской команды на протяжении 16-ти сезонов, объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры, однако останется в системе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Мои дети уже начали занятия в местной школе, а пока я в городе, я буду близок к команде и франшизе, возможно, я не могу больше помочь ребятам на площадке, но я попробую сделать все, что я могу. Я очень благодарен моим товарищам по команде, персоналу и всем людям в команде, и я желаю им всего самого лучшего. Если я смогу помочь как-то, то сделаю это с удовольствием", – заявил Джинобили в своем письме.

Кроме того, местная компания по борьбе с летучими мышами предложила Джинобили поработать на них в качестве члена бригады устранителей летучих мышей, отсылая к случаю, когда в 2009 году Джинобили во время матча с "Сакраменто Кингс" руками поймал летучую мышь, залетевшую на арену.

With Manu Ginobili's retirement, here's a reminder of the time he took on a bat. pic.twitter.com/gt0pSUlF5H — ESPN (@espn) 27 августа 2018 г.

"Присоединяйтесь к нашему филиалу здесь, в Сан-Антонио, в качестве специалиста, который избавляется от летучих мышей. Мы думаем, что вы добились бы исключительных результатов, учитывая ваш предыдущий опыт ловли летающих вредителей, что вы продемонстрировали во время вашей игры против Сакраменто в 2009 году", – говорится в письме компании.

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