Мастер-класс от чемпионок: Украина с поражения стартовала на Евробаскете-2019

Наши баскетболистки разгромно проиграли команде Испании в первом туре

Испанки уступили лишь первую четверть. Фото: AFP

Женская сборная Украины по баскетболу с поражения стартовала на чемпионате Европы. Наша команде без шансов уступила действующим чемпионками континента испанкам. Украинки здорово начали и выиграли первую четверть, но далее игра уже проходила под диктовку испанской команды, которая добыла уверенную победу.

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Украина – Испания – 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)

Украина: Ягупова (38 + 6 подборов + 7 передач + 7 потерь), Горобец, Ольховик (10), Науменко (6 + 6 подборов), Удоденко (9 + 6 подборов) – старт; Белоцерковская (9), Кондусь (2), Малашенко (2 + 3 передачи), Радулович (1), Яцковец, Волошина.

Испания: Палау (16 + 6 подборов + 7 передач), Крус (8 + 5 передач + 4 перехвата), Шаргай (31), Николлс (11 + 9 подборов + 4 передачи), Ндур (5 + 8 подборов) – старт; Домингес (10), Оувина (2), Жиль (8), Касас (2), Абальде Диас, Пинья Толоса (2).

Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

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