Матч звезд "Украина против Легиона": анонс и прогноз

Кто выступит в конкурсах мастерства и снайперов, кто сыграет за звезд Украины и Легиона, где смотреть шоу

Кирилл Фесенко / Фото: Facebook

Сегодня в киевском Дворце спорта состоится Матч звезд баскетбольной Суперлиги. Начало – в 13:30. Помимо самого поединка, который пройдет в традиционном формате "Украина против Легиона", в рамках звездного мероприятия будут проведены конкурсы мастерства, трехочковых и данков. Отметим также, что это баскетбольное шоу пройдет в Дворце cпорта впервые с 2012 года.

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Матч звезд: прогноз

Команда Легиона – фаворит матча. Ставки на иностранных баскетболистов принимаются с форой "минус 3,5" очка, и даже в этом случае коэффициент на победу Легиона 1.75, а на победу звезд Украины – 2.00. Традиционно в таких шоу ожидается очень большое количество набранных очков. "Тотал" матча составляет 252,5 очка, причем коэффициент на "больше" равен 1.70, а на меньше он составляет 2.10.

Матч звезд: анонс

Прямая трансляция будет на канале Xsport, а также на сервисе oll.tv. Стартовые пятерки на матч определили болельщики, которые принимали участие в голосовании на официальном сайте ФБУ.

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Сборная Звезд Украины: Максим Луценко ("Николаев", 25%), Кирилл Марченко ("Химик", 18%), Алексей Онуфриев ("Николаев", 12%), Андрей Войналович ("Химик", 17%), Макс Конате ("Прометей", 19%).

Сборная Звезд Легиона: Генри Дугат ("Днепр", 12%), Квентин Питерсон ("Николаев", 38%), Киндал Хилл ("Киев-Баскет", 14%), Саед Хаджифейзович ("Черкасские Мавпы", 13%), Рамел Браун ("Одесса", 17%).



Вторые пятерки выбирали главные тренеры клубов Суперлиги:

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Звезды Украины: Денис Лукашов, "Прометей", Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, Вячеслав Петров, трое – "Киев-Баскет", Кирилл Фесенко, "Днепр".

Звезды Легиона: Брюс Месси, "Одесса", Джаред Террелл, "Днепр", Дион Райт, "Черкасские Мавпы", Льюис Салливан, "Химик", Майкл Майерс, "Прометей".



Кроме того, благодаря Wild Card к Матчу звезд присоединились мощный форвард "Днепра" Максим Корниенко и игрок "Запорожья" Андрей Мироненко. В команду Легиона по Wild Card добавлен бигмен "Харьковских Соколов" Делван Грэм и защитник "Запорожья" Брэндон Рэндольф.



Конкурс мастерства:

Генри Дугат ("Днепр"), Айзея Уильямс ("Химик"), Марек Классен ("Киев-Баскет"), Илья Сидоров ("Прометей"), Брюс Месси ("Одесса"), Никита Руслов ("Черкасские Обезьяны"), Брэндон Рэндольф ("Запорожье"), Максим Луценко ("Николаев"), Роман Козлов ("Харьковские Соколы")

Конкурс снайперов:

Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет", 54.8%), Андрей Мироненко ("Запорожье", 51.0%), Кирилл Марченко ("Химик", 38.4%), Джоэль Фризен ("Одесса", 31.3%), Алексей Онуфриев ("Николаев", 42.3%), Дион Райт ("Черкасские Мавпы", 40.9%), Максим Закурдаев ("Днепр", 34.1%), Денис Лукашов ("Прометей", 41.0%), Роман Козлов ("Харьковские Соколы", 31.6%). В скобках указан процент реализации игроками трехочковых бросков в регулярном чемпионате Суперлиги.

Смотрите короткое видео: стрельба на баскетболе в США

Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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