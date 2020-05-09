Майку иконы баскетбола с провального матча хотят продать на аукционе за четверть миллиона

Майку "Чикаго Буллз" с фамилией легендарного баскетболиста Майкла Джордана продают на аукционе. Изначальная цена лота составляет 75 тысяч долларов, но эксперты утверждают, что окончательная цена может вырасти до 250 тысяч долларов. Уже сейчас лот получил четыре заявки, лучшее предложение составляет 90 тысяч. Аукцион продлится до конца следующей недели. Недавно мы писали, что с молотка ушла "майка мечты" Майкла Джорданас победной Олимпиады.

Самое интересное, что в этом комплекте формы Джордан провел далеко не лучший матч в своей карьере. Это форма с матча "Чикаго Буллз" против "Детройт Пистон", который состоялся 18 апреля 1997. "Чикаго" тот матч проиграл со счетом 91:108, а сам Джордан набрал всего 18 очков, хотя его среднее количество набранных очков в том сезоне составило 26 баллов.

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Тем не менее, этот комплект является единственным известным с сезона 1996/97 годов, в котором "Чикаго" выиграл титул НБА, поэтому на него такая высокая цена.

Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.

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