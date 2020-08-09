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"Месси из баскетбола" Лука Дончич побил очередной рекорд Майкла Джордана

9 августа, 11:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Словенский баскетболист продолжает собирать рекорды в НБА

Защитник клуба НБА "Даллас Маверикс" Лука Дончич превзошел рекорд легендарного Майкла Джордана и стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, записавшим на свой счет минимум 35 очков, 10 подборов и 15 передач в одной игре, сообщает championat.com.

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В матче регулярного чемпионата НБА с "Милуоки Бакс" (136:132 ОТ) словенский баскетболист набрал 36 очков, 19 передач и 14 подборов.

Дончич проводит в НБА только второй год. В прошлом сезоне он был признан лучшим новичком лиги. До этого он выступал за мадридский "Реал", в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в сезоне-2017/2018.

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Мы уже писали, что словенский гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекорд. 20-летний защитник "Далласа" сделал трипл-дабл в Мексике.

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Перед этим мы писали, что он повторил легендарное достижение самого "Его Воздушества" Майкла Джордана. Лука в 18 матчах подряд собирал не менее 20 очков, 5 подборов и 5 передач.

Майкл Джордан поймал марлина весом в 200 килограмм:

Майкл Джордан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter

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рекорд баскетбол НБА Майкл Джордан Лука Дончич

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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