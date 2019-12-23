Что дает силу экс-капитану сборной Украины: гениальная красотка-художница очаровала киевскую звезду

Лана Кауфман и Максим Пустозвонов / Фото: Instagram

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Форвард сборной Украины и "Киев-Баскета" Максим Пустозвонов в последнее время стал весьма светской личностью. И, думается, не последнюю роль здесь сыграла новая избранница баскетболиста, известная художница Лана Кауфман. Ранее мы писали, что Пустозвонов дал прогноз на финал НБА.

В декабре в столичном Музее имени Тараса Шевченко прошла выставка художницы – "Контрасты", направленная на защиту окружающей среды. На мероприятии были замечены Максим и его партнеры по команде, в а также тренер Айнарс Багатскис.

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Лана признается, что любовь к творчеству передалась от матери, которая также писала картины. Но девушка не сразу посвятила всю себя творчеству – вернулась к любимому делу после поездки на Байкал несколько лет назад. Там Лана нашла свое место силы и открыла новую себя. Там у нее родилась идея написать серию работ под названием "Места Силы" для того, чтобы вдохновить каждого искать свои источники, которые помогут достигать желаемых целей.

Кауфман участвует в экспозициях в Нью-Йорке и Риме, проводит персональные выставки по всей Украине, помимо этого успевает воспитывать троих детей и заботится об экологии. За последние пять лет ее работы были представлены в римской галерее Palazzo Velli на экспозиции "Генезис", посвященной проблемам развития современного общества, а также в Греции, где художница участвовала в арт-проекте Greek accent: Ukrainian vision.

Лана – одна из семи современных художников, работы которых отобрали для выставки Dialogues of Imagination в Нью-Йорке. В декабре 37-летняя Лана получила Всеукраинскую награду "Жінка ІІІ тисячоліття".

"Моя мама — художница, поэтому я рисовала с самого детства. Но я даже не думала об этом как о профессии, – рассказывала Лана L'Officiel. – Я сделала большой перерыв в своей творческой жизни, когда поступила в университет, где изучала экономику. После этого я вышла замуж и десять лет занималась воспитанием детей".

Последний проект Кауфман – My Power Farm: "My Power Farm — это большое сообщество, в котором граждане смогут взаимодействовать с государством и частным бизнесом, чтобы вместе бороться с изменением климата. Этот проект поможет снизить выбросы углекислого газа, нагревающего планету, путем инвестирования в возобновляемую энергетику".

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