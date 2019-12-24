Михайлюк получил в НБА рекордное время, а Лэнь вообще не набирал очки

Михайлюк в атаке / Фото: Reuters

Минувшей ночью в Национальной баскетбольной ассоциации состоялось сразу 11 поединков регулярного чемпионата. Сыграли и команды обоих украинцев – "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка и "Атланта Хокс" Алексея Лэня. Вчера мы писали, что "Ястребы" нашли замену украинскому великану за 100 миллионов.

Центровой "Атланты" Лэнь на днях выдал лучший матч сезона, а теперь ему впору хвататься за голову. В гостевой встрече против "Кливленда" ему дали поиграть всего шесть минут, за который Алекс не набрал ни одного очка! В его активе всего два подбора и одна передача. А "Хокс" уступили восьмой раз подряд (118:121) и остаются на последнем месте Восточной конференции.

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Проиграл и "Детройт" Михайлюка – дома "Филадельфии" со счетом 109:125. Зато Свят получил 32 минуты игрового времени! Это стало повторением его рекорда сезона. Интересно, что первый раз 32 минуты от отыграл в ноябрьской встрече с "Атлантой" Лэня. На этот раз украинский защитник набрал 13 очков, добавив к ним четыре передачи и два подбора. После этого поражения "Детройт" уступил десятое место на Востоке "Чикаго".

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