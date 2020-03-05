Михайлюк – в стартовом составе, но "Детройт" снова уступает в регулярном сезоне НБА

Минувшей ночью в НБА сыграла команда 22-летнего украинца Святослава Михайлюка – "Детройт Пистонс". К сожалению, "Поршни" вновь уступили: на своей площадке они не устояли перед "Оклахомой-Сити Тандер". Читайте о встрече украинских баскетболистов Михайлюка и Лэня в матче НБА.

Первую половину поединка "Детройт" проиграл шестой команде Западной конференции с разницей в пять очков. А во второй так и не сумел догнать "Оклахому" – 107:114. Михайлюк вышел в стартовом составе хозяев и провел в игре 23 минуты. Украинский защитник успел набрать 13 очков, реализовав три дальних броска из девяти, но неточно пробив оба штрафных. Также в активе Свята четыре передачи, по подбору и перехвату при одной потере. Смотрите видео действий нашего соотечественника.

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Читайте, как Лэнь помог "Сакраменто" победить "Вашингтон".

После этого поединка "Детройт" остался на 12-м месте Восточной конференции с 20 победами и 43 поражениями. На восьмом месте пребывает "Орландо", имея показатель 27/35.

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