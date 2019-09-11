Мир никогда не будет прежним: американцы сенсационно вылетели с чемпионата мира по баскетболу

В четвертьфинале ЧМ-2019 американцев деклассировала Франция. До этого США не проигрывали 58 матчей кряду!

Французы остановили американцев / Фото: AFP

На чемпионате мира по баскетболу в Китае грянула супер-сенсация. Сборная США не смогла выйти в полуфинал турнира, уступив в четвертьфинале команде Франции с разницей в 10 очков.

США – Франция – 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)

США: Митчелл 29 + 6 подборов + 4 передачи, Уокер 10 – 4 потери, Харрис 5, Барнс 4 + 4 передачи, Тернер 2 – старт, Смарт 11 Браун 9, Миддлтон 5 + 5 подборов + 3 передачи, Уайт 4, Лопез 0, Пламли 0

Франция: Фурнье 22 + 4 передачи, Гобер 21 + 16 подборов + 3 блок-шота, Нтиликина 11, Батюм 6 + 5 подборов, Мбайе 2 – старт, Де Коло 18 Альбису 5, Лессор 3, Тупан 1, Лабейри 0.

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Поражение от Франции прервало 58-матчевую победную серию команды США в официальных турнирах. Американцы 13 лет не проигрывали в турнирных встречах, после того как уступили сборной Греции в полуфинале чемпионата мира 2006 года. После этого сборная США оставалась непобедимой на чемпионате Америки 2007 года, Олимпийских играх 2008 года, чемпионате мира 2010 года, Олимпиаде 2012 года, ЧМ 2014 года и Олимпиаде 2016 года.

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В полуфинале ЧМ-2019 Франция сразится со сборной Аргентины. В другом полуфинале чемпионата мира сыграют Испания и победитель матча Австралия – Чехия.

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