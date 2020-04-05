Мировых звезд заставят играть в козла, но по-ихнему – в лошадь

Такой турнир даст возможность создавать телевизионный контент, пока лига ушла на перерыв

НБА совместно с американским спортивным телеканалом ESPN работает над созданием телевизионного конкурса HORSE – ЛОШАДЬ (англоязычный аналог игры в КОЗЛА), в котором примут участие несколько звезд Национальной ассоциации. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Ранее мы сообщали, что в НБА хотят урезать зарплаты игрокам из-за коронавируса.

План состоит в том, чтобы баскетболисты оставались в изоляции в домашних спортзалах и одновременно принимали участие в бросковых состязаниях. Детали все еще разрабатываются, но такой дистанционный турнир даст возможность создавать телевизионный контент, пока лига ушла на перерыв, связанный с пандемией коронавируса.

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Напомним, что Козел – это достаточно популярная игра на баскетбольных площадках. Игроки поочередно совершают броски, а в случае промаха, им приписывается одна буква. Проигравшим является тот, кто первым наберет слово "козел". Мы также писали, что рассматривает необычный вариант завершения прерванного сезона в НБА.

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