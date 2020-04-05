Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Мировых звезд заставят играть в козла, но по-ихнему – в лошадь

5 апреля, 14:41

Елена Павлова

Такой турнир даст возможность создавать телевизионный контент, пока лига ушла на перерыв

НБА совместно с американским спортивным телеканалом ESPN работает над созданием телевизионного конкурса HORSE – ЛОШАДЬ (англоязычный аналог игры в КОЗЛА), в котором примут участие несколько звезд Национальной ассоциации. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Ранее мы сообщали, что в НБА хотят урезать зарплаты игрокам из-за коронавируса.

План состоит в том, чтобы баскетболисты оставались в изоляции в домашних спортзалах и одновременно принимали участие в бросковых состязаниях. Детали все еще разрабатываются, но такой дистанционный турнир даст возможность создавать телевизионный контент, пока лига ушла на перерыв, связанный с пандемией коронавируса.

Читайте также: Капитан "Крюк", который бил Брюса Ли: 51 год назад в НБА пришел величайший очкарик Абдул-Джаббар

Реклама

Напомним, что Козел – это достаточно популярная игра на баскетбольных площадках. Игроки поочередно совершают броски, а в случае промаха, им приписывается одна буква. Проигравшим является тот, кто первым наберет слово "козел". Мы также писали, что рассматривает необычный вариант завершения прерванного сезона в НБА.

Читайте также: Ноги разного размера и мужская пещера: что известно об украинском великане в НБА

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

игра козел НБА баскетболист

Источник: ESPN

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Еще один баскетболист вылечился от коронавируса: чумовая реакция соцсетей
Еще один баскетболист вылечился от коронавируса: чумовая реакция соцсетейБаскетбол
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
"Люди в костюмах, как в "Звездных войнах": украинец о сумасшедшем карантине Китая и автобусах в пленкеБаскетбол
Капитан
Капитан "Крюк", который бил Брюса Ли: 51 год назад в НБА пришел величайший очкарик Абдул-ДжаббарБаскетбол
Первый украинский спортсмен заразился коронавирусом: где он находится и в каком состоянии
Первый украинский спортсмен заразился коронавирусом: где он находится и в каком состоянииБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...