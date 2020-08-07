Молодой украинский баскетболист умер после трагического случая

Печальное событие сегодня потрясло украинский баскетбол. В возрасте 26 лет умер баскетболист и мастер бросков сверху Сергей Мясоедов, сообщил официальный сайт ФБУ. Более двух месяцев он находился на грани жизни и смерти после падения с велосипеда. В мае мы писали, что украинский баскетболист впал в кому, получив серьезную травму.

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После того как спортсмена доставили в клинику, он потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали внутричерепную гематому и длительное время боролись за жизнь Сергея, но организм не выдержал.

Сергей Мясоедов является многократным участником и победителем слэм-данк-соревнований высокого уровня, в частности, он принимал участие в Матче звезд Суперлиги. Его знают по прозвищу Комар. В Высшей баскетбольной лиге Украины форвард выступал за "Запорожье"-2, "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург". В память о Мясоедове его друзья 9 августа проведут конкурс слэм-данков во время 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

В июле умер бывший баскетболист сборной Украины Андрей Ботичев.

Смотрите, как молодежная сборная Украины становилась вице-чемпионом мира по баскетболу 3х3:

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