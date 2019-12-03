Мощный данк украинца Лэня в кольцо чемпионов НБА вошел в пятерку лучших моментов дня

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала пятерку лучших моментов матчей регулярного чемпионата за 2 декабря. В топ-5 вошел и мощный данк украинского центрового "Атланты Хокс" Алексея Лэня. Как мы писали, его команда уверенно обыграла "Голден Стейт" (104:79) – чемпионов НБА 2015, 2017 и 2018 годов, в последнем сезоне дошедших до финала.

В этом эпизоде Лэнь "спрятался" под щитом, а в нужный момент открылся под передачу партнера и вонзил мяч в кольцо сверху. Лучшим же моментом признали также эффектный данк – после разворота грека нигерийского происхождения Янниса Адетокумбо из "Милуоки".

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Лэнь же довольно продуктивно провел свои 17 минут на площадке, набрав 11 очков. В одном эпизоде он даже заработал "энд ван" – после забитого слэм-данка получил еще право и на один штрафной вследствие фола. Можно насладиться подборкой моментов украинца в этой встрече.

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