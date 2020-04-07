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Может ли НАСА организовать матчи где-нибудь на Марсе или Юпитере? Смелый вариант продолжения сезона

7 апреля, 11:17

Елена Павлова

Звезда НБА не против играть на другой планете и просит помощи в организации

Какие только варианты продолжения сезона не рассматривает НБА в зависимости от эпидемиологической ситуации с распространением пандемии коронавируса. Однако баскетболист "Портленда" Юсуф Нуркич пошел дальше всех и предложил самый оригинальный вариант, о котором вряд ли задумывались функционеры Национальной ассоциации. Ранее мы писали, что мировых звезд заставят играть в козла.

Используя хэштег "Спроси у НАСА", боснийский центровой "Трэйл Блэйзерс" написал обращение в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и попросил помощи в организации поединков на других планетах.

"Мне просто интересно, может ли НАСА помочь нам организовать возобновление НБА где-нибудь во вселенной? Марс? Юпитер?", – написал Нуркич.

Ранее мы уже сообщали, что рассматривается необычный вариант завершения прерванного сезона в НБА. Возможно возобновление матчей в каком-то одном городе и проведения их без зрителей. В качестве примера рассматривается Лас-Вегас с его многочисленными казино, которые сейчас пустуют. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, сезон НБА остановили 11 марта после заражения коронавирусом Руди Гобера из "Юты". Пока что США лидируют по количеству заболевших коронавирусом – более 368 тысяч человек. А вот в соседней Канаде насчитывается более 16 000 случаев.

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матч НБА Юпитер Марс Портленд Трэйл Блэйзерс

Источник: isport.ua

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