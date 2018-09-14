Мурзин перед матчем Украина – Испания: "Мы настраиваем себя только на победу"

Сегодня, 09:48

В гости к нашей команде пожаловал экс-чемпион мира и Европы

Лэнь и Мурзин. Поначалу были опасения
Лэнь и Мурзин. Поначалу были опасения. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

К нам приехала Испания! Соперника такого калибра, как экс-чемпион мира и Европы, неоднократный призер Олимпиад, в Украине не было давненько. И даже без игроков НБА, тех же братьев Газолей и Рики Рубио, визит пиренейцев вызвал у нас небывалый ажиотаж – что-то похожее было разве что пять лет назад, когда в рамках Евролиги во Дворец спорта пожаловала "Барселона". Но сейчас интерес к отборочному поединку ЧМ-2019 еще больше – ведь и у "сине-желтых" хватает звезд. Да, травмирован Фесенко, а "Барселона", словно специально ослабляя нас, не отпустила центра Пустового. Но впервые прилетел в сборную отбегавший пять лет в НБА большой "Атланты" Алексей Лэнь, и впервые с ЧМ-2014 мы увидим в главной сборной новобранца "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка. Плюс в строю Джетер, Кравцов и Гладырь, в 2013-м дотянувшие Украину до 6 места на ЧЕ-2013. К тому же турнирная мотивация у нас сильнее некуда – если Испания уже одной ногой на мире, то "сине-желтым", чтобы оставаться в гонке, в матчах 14 и 17 сентября нужны победы.

"Все живы-здоровы, – рассказал нам о команде тренер Евгений Мурзин. – Все ребята профессионалы. Я получил огромный заряд. Да были опасения (видимо, по Лэню и Михайлюку. – Авт.), но после первых тренировок я понял, что мы разговариваем на одном языке, у нас одна цель. Мы настраиваем себя только на победу. По сравнению с предыдущим составом в отборе у испанцев добавились Родригес и Диоп. Соперник очень силен в организации игры. Таких людей, как Колом и Серхио Родригес, представлять не надо. Если мы их остановим, нам будет намного легче, потому что 68% всех раздающих пасов приходится на них. И реализация с их передач сумасшедшая – около 70%. Диоп – игрок "Басконии", высокий парень. Я так понимаю, это усиление против Кравцова и Лэня. Вообще, считаю, у Испании самый сильный чемпионат в Европе. И чтобы не нарушать работу клуба, каждый по договоренности делегировал по одному игроку. Выходит, и команде хорошо, и сборная конкурентоспособная. Отсутствие Пустового? Безусловно, для нас потеря. Но из больших есть еще Герун, Зайцев, и они по-своему интересны".

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Против "Красной фурии" мы играли всего трижды и безуспешно. Последний раз в ноябре 1998-го пали – 51:80. Испания прилетела в Киев сегодня, в день матча. Форвард "Барселоны" Ориола нас опасается: "Украина, я думаю, является сильнейшим оппонентом на этом этапе квалификации".

Сергей Гладырь, 4 года отыгравший в Испании: "Считаю, потенциал у нашей сборной точно такой же, как и раньше. То, что приехали два новых игрока – Лэнь, Михайлюк... Да, они хорошие ребята, но должны влиться в коллектив. Они должны понять, в какой баскетбол играем мы, мы понять, в какой играют они. Если это получится за неделю, то будем на что-то претендовать. Испания? Организованный, умный баскетбол, динамичный, грамотный. Достаточно молодые, но с большим опытом, чем у нас. Хороший тренер (Серджо Скариоло. - Авт.) с большим опытом в Евролиге, сейчас едет в НБА (ассистент тренера в "Торонто". – Авт.)".

ГРУППА I
14 сентября
Латвия – Словения
Турция – Черногория

Украина – Испания
Киев, Дворец спорта, 19:00
Лидеры команд в отборе ЧМ
Очки: Кравцов (14,5), Гладырь (12,5), Джетер (12,3) – Колом (15,0), Васкес (10,8), Агилар (9,7)
Подборы: Кравцов (7,2), Бобров (3,2) - Сайс (6,2), Васкес (4,8)
Ассисты: Джетер (5,0) – Колом (5,3)

17 сентября
Испания – Латвия
Словения – Турция
Черногория – Украина

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Автор:

Павлова Елена

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