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Мужская и женская сборные Украины завершили выступления на чемпионате Европы 3х3

1 сентября, 17:40

Обе команды не смогли пройти четвертьфинальные этапы

Мужская сборная Украины

Мужская сборная Украины / Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграла с Сербией в рамках четвертьфинала чемпионата Европы. Украинская команда проиграла со счетом 12:21.

Состав мужской сборной Украины: Дмитро Липовцев, Антон Давидюк, Ернесто Ткачук, Денис Носков.

Ранее женская сборная Украины по баскетболу 3х3 также не смогла преодолеть четвертьфинальный этап этого турнира, проиграв сборной Латвии. Основное время матча закончилось со счетом 14:14. В овертайме сильнее оказались латвийки, которые добыли победу со счетом – 16:14.

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Состав женской сборной Украины: Кристина Филевич, Анна Рульова, Анна Ольховик, Евгения Спитковская. Тренер: Владимир Холопов.

Перед стартом турнира главный тренер женской сборной Украины Владимир Холопов назвал главные цели на Евро: "Наша задача – оказаться в европейском рейтинге как можно выше. Если мы каким-то образом дотянемся до второго места, то можем попасть на Олимпиаду и напрямую, минуя квалификационное сито".

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Чемпионат Европы баскетбол 3 на 3 женская сборная Украины по баскетболу 3х3

Источник: Сегодня|Спорт

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