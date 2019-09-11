На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты: видео лучших моментов среды

Наученная горьким опытом американцев, Австралия не позволила себе расслабиться в матче с Чехией

Чехия не перепрыгнула Австралию / Фото: AFP

Сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата мира-2019, проходящего в Китае. В четвертьфинале австралийцы уверенно переиграли национальную команду Чехии.

Решающей в матче стала третья четверть, в которой австралийцы увеличили преимущество до 15 очков, превратив заключительный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти Чехия оказалась чуть сильнее, но на итоговый результат это не повлияло. Аргентинцы одержали победу со счетом 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22).

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В полуфинальной встрече Австралия сразится со сборной Испании. В другом полуфинале турнира примут участие Франция и Аргентина. Полуфинальные матчи пройдут 13 сентября, матч за третье место и финал – 15 сентября.

Как мы писали ранее, на чемпионате мира по баскетболу в Китае грянула суперсенсация: сборная США не смогла выйти в полуфинал турнира, уступив Франции с разницей в 10 очков. Поражение от Франции прервало 58-матчевую победную серию команды США в официальных турнирах.

Американцы 13 лет не проигрывали в турнирных встречах, после того как уступили сборной Греции в полуфинале чемпионата мира 2006 года. После этого сборная США оставалась непобедимой на чемпионате Америки 2007 года, Олимпийских играх 2008 года, чемпионате мира 2010 года, Олимпиаде 2012 года, ЧМ 2014 года и Олимпиаде 2016 года.

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