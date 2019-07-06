На матче НБА из-за землетрясения начало раскачиваться табло: игра была остановлена

Два поединка летней лиги НБА не доиграли из-за землетрясения в Калифорнии, еще один решили даже не начинать

Табло во время матча летней лиги НБА начало раскачиваться. Фото: AFP

Матч летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан Пеликанс" – "Нью-Йорк Никс" в Лас-Вегасе не был доигран из-за землетрясения, сообщается на сайте Лиги. Встреча была остановлена за восемь минут до конца четвертой четверти из-за землетрясения магнитудой 7,1 балла, которое произошло на юге Калифорнии. На арене после землетрясения начало раскачиваться подвесное табло, часть зрителей побежала к выходу из арены и организаторы решили остановить игру.

Также был прерван матч "Орландо Мэджик" – "Сан-Антонио Сперс", который проходил на другой арене. Кроме этого, отменили игру "Финикса" с "Денвером", которая должна была пройти в Вегасе после упомянутых встреч.

НБА работает над тем, чтобы определить, состоятся ли субботние игры летней лиги, которые проходят в Лас-Вегасе.













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