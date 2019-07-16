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На нас обожглись: почему из рук Украины уплыл Евробаскет-2021

16 июля, 09:00

Международная федерация баскетбола отдала предпочтение совместной заявке Испании и Франции

Женский Евробаскет-2021 уплыл из рук Украины и Швеции, которые подали совместную заявку, к континентальным грандам Испании и Франции – конкурентки последних лет объединились ради единой цели. С одной стороны, конечно, Лион и Валенсия на групповой стадии и Париж – на финальной выглядят более заманчиво, чем Запорожье, Стокгольм и Киев – в нашей столице планировался раунд плей-офф. Но с другой – та же Франция в 2013-м уже принимала подобный турнир, а в 2015-м – мужское Евро, Испания в прошлом году провела дамский мир. Тогда как у баскетбольных Украины и Швеции нет за плечами ничего подобного.

Украина проиграла борьбу за проведение Евробаскета-2021

В плане популяризации и расширения географии наша заявка выглядела предпочтительнее, но если говорить о надежности... У Испании и Франции есть и арены, и опыт таких турниров, а с Украиной ФИБА обожглась, когда сначала отдала ей мужской Евробаскет-2015, потом предложила ЧЕ-2017, но из-за нестабильной ситуации в стране ФБУ отказалась от турниров. Потом решила-таки принять часть матчей 2017-го, но тут уж отказали нам. 

Тем временем пяти городам Украины в ближайшие три года обещают современные дворцы спорта. В Ровно и Хмельницком работы начали, в Камянском, Тернополе и Житомире вскоре стартуют. В прошлом году Кабмин выделил 150 млн грн субвенции на строительство и реконструкцию дворцов, в этом – 200 млн. Остаток суммы ищут уже на местах. Ведь самая дорогая из арен, в Тернополе, по смете – 481 млн грн.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходил в Сербии и Латвии. Его победителем стала Испания, одолевшая в финале француженок со счетом 86:66. В числе 16 команд, приехавших на Евро-2019, была и сборная Украины, которая попала в одну группу с хозяйками первенства латвийками и чемпионками Старого света испанками. Увы, наши девчонки не сумели выйти в плей-офф, проиграв в заключительной встрече группового раунда Великобритании.

А сразу  после провала Евробаскета-2019 в сборной Украины начались разборки. Капитан украинок Алина Ягупова рассказала о проблемах внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

Как сообщалось ранее, украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит почти полтора миллиона долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если "поршни" решат его отчислить или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег баскетбол, Евробаскет

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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