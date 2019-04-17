На Олимпиаде-2020 поменяют формат баскетбольного турнира

Двенадцать команд будут разбиты на три группы, по две лучшие напрямую выйдут в четвертьфинал

Игры 2020 года пройдут в Японии. Фото: AFP

На Олимпийских играх в Токио в 2020 году будет использоваться новый формат турнира по баскетболу. Теперь финалисты проведут по шесть матчей, а не по восемь, как было ранее, сообщает ФИБА.

В мужском и женском турнирах примут участие по 12 команд, они будут разбиты на три группы по четыре в каждой. Далее команды сыграют по круговой системе друг с другом. После этого сборные, занявшие первое и второе места, а также две лучшие команды из числа тех, которые стали третьими, пройдут в финальную стадию. Оставшиеся четыре команды покинут турнир.

Далее восемь команд, пробившихся в плей-офф, сформируют четвертьфинальные пары. После этого турнир будет проходить по олимпийской системе с выбыванием команд в случае поражения. Таким образом, команды, которые дойдут до финала, проведут на турнире по шесть матчей, а не восемь, как это было раньше.

Ранее мы писали, что теннисные финалы на Олимпиаде-2020 станут короче. Теперь мужские финальные поединки будут проходить в трехсетовом формате.

Напомним, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее семи тонн драгоценных металлов.

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