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На прощание с Коби Брайантом хотят прийти более 90 тысяч человек

16 февраля, 10:27

Число желающих попасть на церемонию превышает количество места на стадионе

Болельщики "Лейкерс" в футболках Коби Брайанта

Болельщики "Лейкерс" в футболках Коби Брайанта / Фото: Reuters

Количество зарегистрированных на церемонию прощания с легендарным американским баскетболистом Коби Брайантом превысило 90 тысяч. Церемония прощания с легендарным игроком "Лейкерс" Коби Брайантом и его дочерью Джианной пройдет в Стэйплс-центре 24 февраля. Дата была выбрана не случайно. Февраль, являющийся вторым месяцем, символизирует номер, под которым играла Джианна, а 24 — один из двух номеров, под которым выступал Брайант.

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Вместительность арены составляет 20 000 человек. Ожидается, что многие из этих мест будут зарезервированы для друзей и родственников Коби, звезд НБА и других приглашенных гостей.

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Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолета. По данным СМИ, 7 февраля, во время частной семейной службы в Калифорнии прошли похороны Кобе и Джианны, на которые были приглашены только родные и близкие погибших.

Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензиидля полета во время тумана.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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баскетбол НБА Коби Брайант

Источник: Yahoo! Sports

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