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На таком уровне жесткости еще не играли: "Киев-Баскет" повел 2:1 в полуфинальной серии плей-офф

Сегодня, 09:57

"Киев-Баскет" вышел вперед в серии с "Запорожьем" после победы в третьем матче со счетом 104:92

"Киев-Баскет" обыграл "Запорожье" со счетом 104:92 и повел 2:1 в серии. Фото kyiv-basket.com.ua
"Киев-Баскет" обыграл "Запорожье" со счетом 104:92 и повел 2:1 в серии. Фото kyiv-basket.com.ua.
На таком уровне жесткости еще не играли: "Киев-Баскет" повел 2:1 в полуфинальной серии плей-офф //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee5/4a5/5caee54a57637.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee5/4a5/5caee54a57637.jpg Баскетбол "Киев-Баскет" вышел вперед в серии с "Запорожьем" после победы в третьем матче со счетом 104:92

Стартовый отрезок полуфинальной серии между фаворитом "Запорожьем" и "Киев-Баскетом" завершился 1:1. Перед выездом в столицу запорожане опасались колец Меридиана, затягивающих мячи хозяев с большим процентом. И уже первая четверть стала для команды Плеханова холодным душем: за минуту с небольшим до первого перерыва победители регулярки горели 14:30. Но в настойчивости им не откажешь: шли вперед усилиями американцев Трента (19 очков) и Хилла (15) и к большому перерыву почти догнали соперника. Но броскам, в том числе трехам, не хватало точности. За 3 секунды до конца четверти Крутоус сделал энд ван и 55:46.

Во второй половине "Запорожье" пустилось в погоню, но вылазки под кольцо юркого Крутоуса, набравшего 21 очко, пресечь не могли. Плюс проигрывали подбор – особенно старался Петров, сделавший дабл-дабл (19+11). Да еще с пятью фолами и на тот момент 13 очками сел Кондраков. Но напор запорожан вылился в фолы для хозяев – гости набирали очки со штрафных. А три очка в одной атаке Холтона почти уравняли шансы 62:65. Борьба шла на каждом сантиметре. Будь Прессли точнее со штрафных, "Запорожье" сравняло бы счет. В итоге – две атаки и 4 очка для киевлян, вновь почувствовавших уверенность. На первой минуте четвертой четверти "Киев-Баскет" вел уже 82:70. И своего не упустил – 104:92.

"Команды еще не играли на таком уровне жесткости. Мы отдали подбор 22 против 44-х", – заявил Плеханов.

Мурзин: "Договаривались играть от защиты. Не сработало. Треть очков пропустили после потерь. Но хорошо сыграли в атаке". Следующий матч – 12.04.

Как сообщалось ранее, установлен украинский рекорд в НБА: центровой "Атланты" Алекс Лэнь провел лучший матч в своей жизни, забросив 33 очка в корзину "Милуоки".

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Тег баскетбольная Суперлига, БК Запорожье

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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