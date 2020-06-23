Начнем с финала Кубка Украины: стало известно, когда стартует новый сезон в украинском баскетболе

На исполкоме ФБУ, который состоялся 23 июня в режиме Zoom-конференции, определили дату начала нового баскетбольного сезона в Украине. Ранее мы сообщали, что самый "звездный" легионер Суперлиги остается в "Днепре".

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Так официальным началом следующего сезона будет Финал четырех Кубка Украины, который состоится 3-4 октября – в первые выходные месяца. В нем сыграют "Киев-Баскет", "Одеса", "Химик" и прошлогодний обладатель Кубка и чемпион страны "Днепр". Отметим, что изначально финал национального Кубка должен был состояться в марте, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

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А сезон Суперлиги должен стартовать через неделю после Финала четырех Кубка Украины. Отметим, что во время исполкома рассматривался вопрос расширения элитного дивизиона. В последнем сезоне в нем выступали девять команд, а чемпионат досрочно завершили из-за пандемии коронавируса. Победителем стал "Днепр", лидировавший на момент остановки соревнований.

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На данный момент у двух лучших команд последнего сезона Высшей лиги есть желание повышения в классе. Это победитель Группы 2 "Тернополь-ТНЭУ" и вторая команда – БК "Ровно". Заявки на участие в грядущем первенстве принимаются до 10 июля. В Суперлигу сможет перейти только один претендент. Если оба клуба выполнят необходимые условия, предпочтение отдадут "Тернополю", как команде с высшим рейтингом по итогам сезона.

В следующем сезоне "Днепр" впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов – есть дата дебютного матча.

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