Наш третий дабл в сезоне, но "Ястребы" все мимо кассы: смотрите, как зажигал в НБА украинец Лэнь

На счету украинского центра 11 очков и 13 подборов, но "Хоукс" проиграли Индиане

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Похоже, игра украинского центрового "Атланты" Алекса Лэня наконец-то наладилась, чего не скажешь о его команде. Несмотря на третий в сезоне дабл-дабл Лэня, "Хоукс" снова уступила в рамках регулярного чемпионата НБА "Индиана Пейсерз" – 100:110. Ранее мы писали, результативная игра украинца в НБА помогла "Атланте" победить конкурента.

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Против "Индианы" Лэнь провел на площадке 21 минуту. За это время он набрал 11 очков (4/7 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 13 подборов, две передачи, один перехват и один блок-шот при одном персональном замечании. Украинский центровой оформил третий дабл-дабл в нынешнем сезоне. Ранее Алексей отличался в играх против "Финикса" (21 очко и 10 подборов) и "Шарлотт" (13 очков и 10 подборов). Недавно мы писали, что данк Лэня в кольцо чемпионов НБА вошел в пятерку лучших моментов дня.

Теперь с шестью победами в 20 матчах "Атланта" продолжает идти на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции.

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