"Наша задача – оказаться в рейтинге как можно выше": Холопов – о выступлении на Евро-2019

/ Фото: Федерация баскетбола Украины

С 30 августа по 1 сентября в Венгрии пройдет чемпионат Европы по баскетболу 3х3, который станет одним из этапов отбора к ОИ-2020. "Этот чемпионат, соревнования женской лиги, так называемый мастерс и любые другие имеют самое большое значение для квалификации на Олимпиаду. Причем не только выступление женской сборной, а и всех команд, которые играют в Украине – все это идет в большую копилку федерации, – рассказал нам тренер девушек Владимир Холопов. – Наша задача – оказаться в европейском рейтинге как можно выше. Если мы каким-то образом дотянемся до 2-го места, то можем попасть на Олимпиаду и напрямую, минуя квалификационное сито. Сейчас Украина на 6-м месте, а 1 ноября 2018-го была 1-й в Европе и 2-й – в мире. Разные турниры дают разное количество очков. В случае победы клуба в мастерсе в финальной серии, если мы туда сможем пробиться, мы можем заработать намного больше очков, чем на чемпионате Европы или даже мира. Чемпионат Европы – это один старт, а женская лига идет 5-6 туров – можно набить очков больше. И играть в нем сложнее – там лучшие команды со всего мира".

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МАСТЕРС. "В мастерсе у нас не очень хорошее положение, – добавил коуч. – Изначально мы стартовали в не очень хороших раскладах. Основные игроки были задействованы в 5х5 – не было возможности их заявить. Осталось мастерсов не так много – в Дебрецене, Монреале. Но тоже есть своя специфика: мы подаем заявку на участие в соревнованиях – ФИБА 3х3 рассматривает, и они могут либо одобрить наше участие, либо отказать, в зависимости от рейтинга. Потому что желающих очень много, а участвует только 8 лучших команд".

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СОСТАВ. В Дебрецене сборная Украины будет уже с понедельника. Причем девушки едут защищать прошлогоднюю "бронзу". Насколько Холопов доволен собранным составом: "Комплектация такая, какая есть. Конечно, можно было привлечь Ягупову или еще кого-то из топовых игроков. Но они подписаны в зарубежных клубах, и надеяться на то, что они приедут, просто нереально. Я разговаривал с Алиной Ягуповой по поводу того, что она подписала контракт с "Фенербахче": они начинают с сентября подготовку, и она не может приехать. Я не разговаривал с Малашенко по чемпионату Европы, но знаю точно, что у нее подписанный контракт так же, как и у Мазниченко. Игрок зарабатывает деньги в клубе. Но и эти игроки 3х3 не менее мастеровитые и опытные. Я рассчитываю на то, что это действительно лучшие из тех, кто на сегодняшний день есть в Украине. Зарицкую (вице-чемпионка мира-2016, после замужества Рулева. – Авт.) мы видели на Европейских играх – она очень неплохо выглядела. Потом была летняя пауза – полтора месяца. Сейчас она тренируется по факту только четыре дня. Нельзя ожидать, что она будет в суперкондициях, что будет разрывать. Но я думаю, что у нее достаточно опыта, умений и навыков для игры 3х3, чтобы максимально использовать свои сильные стороны и помогать на 100% возможностей. То же касается и Ани Ольховик, у которой был перелом плюсневой кости. Она шесть недель проходила на костылях. Но это тоже опытный игрок, в прошлом году принесла последним броском "бронзу" на чемпионате Европы. Остальные девушки играли женскую серию, Лигу наций. А над Зарицкой и Ольховик мы работаем и надеемся, их удастся подтянуть, насколько это будет возможно".

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УСЛОВИЯ ЧЕ. Уточнили мы у тренера, как играть в Венгрии в такую жару: "Мы так играли везде. В прошлом году в это же время в Дебрецене. Да, жарко, но все в одинаковых условиях. Там нормальная площадка, накрытая. Не так, как мы играли во Франции в прошлом году. Ветер был такой, что нельзя было в кольцо вообще забить. Здесь все более-менее закрыто, и, имея в составе хороших снайперов, мы должны это использовать. На что мы можем рассчитывать? На все, что угодно – на медали, на чемпионство. Но не хочу загадывать. Я точно знаю, что мы сделаем все, чтобы занять самое высокое место. Можете даже не сомневаться. Я разговаривал с игроками, чтобы их настроить, и вижу их желание. Они пашут на износ. Просто поехать принять участие никто не хочет. Ты отпахал отрезок времени – и ждешь результат".

Напомним, в 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира серебряные медали:

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