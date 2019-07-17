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Назван состав сборной Украины по баскетболу на товарищеские матчи в Минске

17 июля, 12:52

Айнарс Багатскис вызвал на сбор национальной команды 15 игроков

Едем в Беларусь
Едем в Беларусь. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу проведет первый тренировочный сбор во главе с новым главным тренером команды Айнарсом Багатскисом. В этом месяце 51-летний латвиец подписал контракт на два года. 

На первый сбор, который начнется 20 июля в Пуща-Водице Багатскис вызвал 15 игроков.

Защитники

  • Денис Лукашов ("Прометей", Украина)
  • Александр Мишула (без клуба)
  • Илья Сидоров ("Прометей", Украина)
  • Юрий Кондраков (без клуба)
  • Александр Липовый ("Промитеас", Греция)
  • Святослав Михайлюк ("Детройт Пистонс", США)
  • Александр Кобец (без клуба)

Форварды

  • Павел Крутоус (без клуба)
  • Артем Ковалев ("Химик", Украина)
  • Максим Пустозвонов (без клуба)
  • Александр Беликов (Черкасские мавпы, Украина)
  • Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания)
  • Сергей Павлов ("Пьен Жвайгждес", Литва)

Центровые

  • Вячеслав Кравцов (без клуба)
  • Вячеслав Петров ("Киев-Баскет", Украина)

Сбор пройдет с 20 по 26 июля, после чего сборная Украины отправится на товарищеские матчи в Минск, где 27 и 28 июля проведет две контрольные встречи с командой Беларуси.

Ближайшим официальным стартом для сборной Украины будет отбор на чемпионат Европы, жеребьевка группового раунда которого состоится 22 июля в Мюнхене.

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Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег баскетбол, баскетболист, сборная Украины по баскетболу

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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