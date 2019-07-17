Назван состав сборной Украины по баскетболу на товарищеские матчи в Минске
Айнарс Багатскис вызвал на сбор национальной команды 15 игроков
Мужская сборная Украины по баскетболу проведет первый тренировочный сбор во главе с новым главным тренером команды Айнарсом Багатскисом. В этом месяце 51-летний латвиец подписал контракт на два года.
На первый сбор, который начнется 20 июля в Пуща-Водице Багатскис вызвал 15 игроков.
Защитники
- Денис Лукашов ("Прометей", Украина)
- Александр Мишула (без клуба)
- Илья Сидоров ("Прометей", Украина)
- Юрий Кондраков (без клуба)
- Александр Липовый ("Промитеас", Греция)
- Святослав Михайлюк ("Детройт Пистонс", США)
- Александр Кобец (без клуба)
Форварды
- Павел Крутоус (без клуба)
- Артем Ковалев ("Химик", Украина)
- Максим Пустозвонов (без клуба)
- Александр Беликов (Черкасские мавпы, Украина)
- Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания)
- Сергей Павлов ("Пьен Жвайгждес", Литва)
Центровые
- Вячеслав Кравцов (без клуба)
- Вячеслав Петров ("Киев-Баскет", Украина)
Сбор пройдет с 20 по 26 июля, после чего сборная Украины отправится на товарищеские матчи в Минск, где 27 и 28 июля проведет две контрольные встречи с командой Беларуси.
Ближайшим официальным стартом для сборной Украины будет отбор на чемпионат Европы, жеребьевка группового раунда которого состоится 22 июля в Мюнхене.
Читайте также
Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Назван состав сборной Украины по баскетболу на товарищеские матчи в Минске". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"