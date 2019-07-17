Назван состав сборной Украины по баскетболу на товарищеские матчи в Минске

Айнарс Багатскис вызвал на сбор национальной команды 15 игроков

Едем в Беларусь. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу проведет первый тренировочный сбор во главе с новым главным тренером команды Айнарсом Багатскисом. В этом месяце 51-летний латвиец подписал контракт на два года.

На первый сбор, который начнется 20 июля в Пуща-Водице Багатскис вызвал 15 игроков.

Защитники

Денис Лукашов ("Прометей", Украина)

Александр Мишула (без клуба)

Илья Сидоров ("Прометей", Украина)

Юрий Кондраков (без клуба)

Александр Липовый ("Промитеас", Греция)

Святослав Михайлюк ("Детройт Пистонс", США)

Александр Кобец (без клуба)

Форварды

Павел Крутоус (без клуба)

Артем Ковалев ("Химик", Украина)

Максим Пустозвонов (без клуба)

Александр Беликов (Черкасские мавпы, Украина)

Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания)

Сергей Павлов ("Пьен Жвайгждес", Литва)

Центровые

Вячеслав Кравцов (без клуба)

Вячеслав Петров ("Киев-Баскет", Украина)

Сбор пройдет с 20 по 26 июля, после чего сборная Украины отправится на товарищеские матчи в Минск, где 27 и 28 июля проведет две контрольные встречи с командой Беларуси.

Ближайшим официальным стартом для сборной Украины будет отбор на чемпионат Европы, жеребьевка группового раунда которого состоится 22 июля в Мюнхене.

Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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