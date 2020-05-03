Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

НБА ломает шаблоны: главным тренером клуба из Нью-Йорка впервые может стать женщина со "шпорами"

3 мая, 09:41

Елена Павлова

Двукратная чемпионка женской лиги сейчас работает в "Сан-Антонио Сперс"

Клуб НБА "Нью-Йорк Никс" рассматривает женщину в качестве кандидата на пост главного тренера команды в следующем сезоне. Такую практически революционную информацию сообщил The New York Post. Но и претендент на роль наставника далеко не рядовой. Ранее мы сообщали, что легендарный Леброн заглянет к Багзу Банни, чтобы сыграть в космический баскетбол.

По информации издания, боссы "Никс" положили глаз на Бекки Хэммон. В 2014 году известная баскетболистка стала первой женщиной-помощником главного тренера в НБА, работая с Грегом Поповичем в "Сан-Антонио Сперс", теперь она может стать первой женщиной-наставником в Лиге. Сейчас "Никс" в качестве исполняющего обязанности возглавляет Майк Миллер, назначенный после увольнения Дэвида Фитцдейла.

Смотрите, как Хэммон возглавляла "Сан-Антонио" в летней Лиге

Реклама

Читайте также: Клубы НБА отказываются продолжать сезон, но возмущенный Леброн назвал эти слухи "ложью

Напомним, что во время карьеры игрока Хэммон дважды выигрывала женскую НБА, шесть раз участвовала в Матче звезд женской НБА и входит в топ-20 баскетболисток в истории заокеанской Лиги. Кроме того, Бекки выступала в Италии, Испании и России. В 2007 году она получила российское гражданство и завоевала в составе сборной России бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года.

Смотрите также, как завершился Матч всех звезд НБА в этом сезоне

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер НБА баскетболистка Нью-Йорк Никс Бекки Хэммон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Я умру от коронавируса": звездный спортсмен просит выпустить его из тюрьмыБаскетбол
С красавицей на Востоке: сногсшибательная вице-мисс Украина, завладевшая сердцем капитана сборной
С красавицей на Востоке: сногсшибательная вице-мисс Украина, завладевшая сердцем капитана сборнойБаскетбол
Отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история Майкла Джордана
Отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история Майкла ДжорданаБаскетбол
Ничего себе! Украинку из Турции признали лучшей баскетболисткой кубкового сезона в Европе
Ничего себе! Украинку из Турции признали лучшей баскетболисткой кубкового сезона в ЕвропеБаскетбол
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляцияДругие
И чемпион НБА, и Чубака из
И чемпион НБА, и Чубака из "Звездных войн": в США не стало известного баскетболистаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...