НБА ломает шаблоны: главным тренером клуба из Нью-Йорка впервые может стать женщина со "шпорами"

Клуб НБА "Нью-Йорк Никс" рассматривает женщину в качестве кандидата на пост главного тренера команды в следующем сезоне. Такую практически революционную информацию сообщил The New York Post. Но и претендент на роль наставника далеко не рядовой. Ранее мы сообщали, что легендарный Леброн заглянет к Багзу Банни, чтобы сыграть в космический баскетбол.

По информации издания, боссы "Никс" положили глаз на Бекки Хэммон. В 2014 году известная баскетболистка стала первой женщиной-помощником главного тренера в НБА, работая с Грегом Поповичем в "Сан-Антонио Сперс", теперь она может стать первой женщиной-наставником в Лиге. Сейчас "Никс" в качестве исполняющего обязанности возглавляет Майк Миллер, назначенный после увольнения Дэвида Фитцдейла.

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Напомним, что во время карьеры игрока Хэммон дважды выигрывала женскую НБА, шесть раз участвовала в Матче звезд женской НБА и входит в топ-20 баскетболисток в истории заокеанской Лиги. Кроме того, Бекки выступала в Италии, Испании и России. В 2007 году она получила российское гражданство и завоевала в составе сборной России бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года.

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