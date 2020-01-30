НБА официально отказалась от изменения логотипа в честь погибшего Коби Брайанта

Петицию об изменении эмблемы лиги подписало более двух миллионов человек

Коби Брайант и Майкл Джордан / Фото: Reuters

Национальная баскетбольная ассоциация отреагировала на сбор подписей об изменении логотипа самой сильной лиги планеты после трагической гибели Коби Брайанта при крушении вертолета. Напомним, мы писали, что петиция об изменении логотипа НБА в честь Брайанта собрала миллион голосов.

Собирать подписи инициаторы начали уже через несколько часов после смерти баскетболиста. Каждый час десятки тысяч тысяч людей отдавали свои голоса за изменение эмблемы. В сети уже появлялись варианты нового лого. За два с половиной дня за документ выступили более двух миллионов поклонников легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Однако, несмотря на это, НБА не планирует менять логотип в память о Брайанте, сообщает Yahoo! Sports. Лига не хочет, чтобы она ассоциировалась с каким-то конкретным игроком, поскольку ее представляют множество исключительных баскетболистов.

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К слову, на нынешней эмблеме Ассоциации изображен силуэт другого бывшего игрока "Лейкерс" – Джерри Уэста. Всю свою карьеру он провел в одном клубе, как и Брайант, а сейчас ему 81 год.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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